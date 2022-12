"டேஞ்சரஸ் கேம்".. ஜெகனுக்கு நடந்த அதே சம்பவம்.. பாஜக போடும் பெரிய திட்டம்.. பல்ஸ் பார்த்த எடப்பாடி!

Chennai

சென்னை: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவின் கூட்டணியை அதிமுக முறிக்க பார்த்தால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மத்திய விசாரணை ஆணையங்களை பாஜக ஏவி விட வாய்ப்பு உள்ளது என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பேட்டி அளித்துள்ளார். பாஜக இப்படி விசாரணை ஆணையங்களை ஏவி விட்டாலும் எடப்பாடி இதை எதிர்த்து நிற்க வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று அவர் பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் உச்சம் தொட்டுள்ளது. இந்த மோதலில் பாஜகவின் சப்போர்ட் யாருக்கு என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. எடப்பாடி தலைமையில் ஒற்றை தலைமை இருப்பதை பாஜக விரும்புகிறதா? அல்லது ஓபிஎஸ்ஸை இணைத்துக்கொண்டு இரட்டை தலைமை இருக்க வேண்டும் என்று பாஜக விரும்புகிறதா என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதிமுக உட்கட்சி பூசலுக்கு இடையே அதிமுகவில் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி ஒன்இந்தியா அரசியலுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். அவரின் பேட்டி பின்வருமாறு..

