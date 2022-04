இந்தியாவிற்கு இணைப்பு மொழி? ”தமிழுக்கு குவாலிட்டி இருக்கு, குவாண்டிட்டி இல்லை”.. பாஜக அண்ணமலை பரபர.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தியாவின் இணைப்பு மொழியாவதற்கான குவாலிட்டி (தரம்) தமிழுக்கு இருந்தாலும் , quantity (பேசுவோர் எண்ணிக்கை) தமிழுக்கு இல்லை எனவும், இந்தித் திணிப்பை தமிழக பாஜக எந்தவிதத்திலும் ஏற்காது , இந்தியை திணிக்க முயற்சித்தால் பாஜக எதிர்க்கும் என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் இந்தியில் பேச வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித் ஷா கூறியது இந்தியா முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பினை பெற்றது

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர், திரை பிரபலங்கள் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து பேசிய இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான், தமிழ்தான் இந்தியாவின் இணைப்பு மொழி என பேசினார்.

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that although Tamil has the quality to be the link lingua of India, Tamil does not have the quantity. and also he says the tamil nadu BJP will not accept the imposition of Hindi in any way and will oppose any attempt by the impose of hindi.