சென்னையில் மே மாதம் இந்த 18 நாட்களில் 37 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டவில்லை ஏன்?.. வெதர்மேன் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மே மாதம், முதல் 18 நாட்களில், 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை கூட சென்னை நகரம் தாண்டவில்லை என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுகையில் சென்னையில் மே மாதம், முதல் 18 நாட்களில் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை கூட தாண்டவில்லை. வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவாகி அது புயலாக மாறி பின்னர் ஒடிஸா- மேற்கு வங்க கடற்கரையோரம் நகரும்.

அதன் பின்னர்தான் சென்னையில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். அநேகமாக மே மாதம் கடைசியில் சில நாட்கள் அதிக வெப்பநிலை இருக்க வாய்ப்புள்ளது.

English summary

Tamilnadu Weatherman Pradeep John says that Chennai City temperature has not crossed even 37C in the 1st 18 days of may.