உதவி பொறியாளரை தாக்கியதாக.. திமுக எம்.எல்.ஏ சங்கர் மீது போலீசில், சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி புகார்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மாநகராட்சி உதவி பொறியாளரை தாக்கியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில் திருவொற்றியூர் திமுக எம்.எல்.ஏ கே.பி.சங்கர் மீது சென்னை மாநகராட்சி போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கே.பி.சங்கரின் கட்சி பதவி ஏற்கனவே பறிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவொற்றியூர் திமுக எம்.எல்.ஏ.வாக இருப்பவர் கே.பி.சங்கர். இவர் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருவொற்றியூர் தொகுதியில் சீமானை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். மேலும் இவர் திருவொற்றியூர் மேற்கு பகுதி கழகச் செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்து வந்தார்.

English summary

Chennai Corporation has lodged a complaint with the police against tiruvottiyur DMK MLA KP Shankar. complaint is based on an allegation that the corporation assaulted an assistant engineer. KP Shankar has already been stripped of his party post over the issue