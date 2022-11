வரலாறு காணாத மழை.. தீவு போல் காட்சியளிக்கும் சீர்காழி.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை நேரில் ஆய்வு!

Chennai

சென்னை: கனமழையால் கடலூர், சீர்காழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வரலாறு காணாத அளவில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

தொடர்ந்து பெய்த கனமழை காரணமாக சீர்காழி பகுதியில் திரும்பிய திசையெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கிறது. கிட்டத்தட்ட சீர்காழி பகுதியே தனித் தீவு போல் காட்சியளித்து வருகிறது.

மழை வந்து மயிலாடுதுறை வாடுதே! இரவு பகலாக வெளுத்து வாங்கும் கனமழை! மூழ்கிய பயிரால் விவசாயிகள் வேதனை!

It has been announced that Chief Minister M.K.Stalin will inspect the damage caused by heavy rains in Cuddalore, Sirkazhi and other areas tomorrow.