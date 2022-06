மேகதாது அணையை கட்ட விடமாட்டோம்! காவிரியின் உரிமை காக்க தொடர்ந்து போராடும்! முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணையைக் கட்ட விடமாட்டோம், காவிரியின் உரிமையைக் காக்க தமிழக அரசு தொடர்ந்து போராடும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது பகுதியில் அணை கட்டியே தீருவோம் என்ற முடிவில் கர்நாடக அரசு பிடிவாதமாக இருக்கும் நிலையில், இந்த மாதம் 22ஆம் தேதி காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு கூட்டம் 23ஆம் தேதி காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில் டெல்லி சென்றுள்ள கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அணை கட்டுவது தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has assured that we will not allow the construction of the Megha Dadu Dam across the Cauvery and that the Government of Tamil Nadu will continue to fight for the rights of the Cauvery.