திமுக உதயநிதியும் பாஜக அண்ணாமலையும் திடீர் சந்திப்பு..என்ன பேசினார்கள்?

சென்னை: பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலையும் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதியும் நேருக்கு நேர் சந்தித்து பரஸ்பரம் நலம் விசாரித்துக்கொண்டனர். கொரோனா பாதிப்பால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் உடல் நலம் குறித்து உதயநிதியிடம் அண்ணாமலை கேட்டறிந்தார்.

சென்னை வேல்ஸ் பல்கலை வேந்தர் ஐசரி கணேசின் தாயார் புஷ்பா நேற்று காலமானார். ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள ஐசரி கணேஷ் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உடலுக்கு ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நேற்று மாலை வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது திமுக இளைஞரணி செயலரும், எம்எல்ஏவுமான உதயநிதியும் அங்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது இருவரும் சந்தித்து பேசினர்.

BJP State President Annamalai and DMK Youth Secretary Udayanidhi met face to face and inquired about each other's welfare. Annamalai asked Udayanidhi about Chief Minister Stalin's health, who has been admitted to the hospital due to corona virus.