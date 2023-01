பொள்ளாச்சி.. கொடநாடு கொள்ளை! சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் செக்! எடப்பாடிக்கு ஷாக் கொடுக்கும் பேச்சு

Chennai

சென்னை : சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து இம்மாமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டது. குற்றச்சாட்டு சொல்வதாக இருந்தால் அதனை ஆதாரத்தோடு சொல்ல வேண்டும். பொத்தாம் பொதுவாகச் சொல்லக் கூடாது என தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான முதல்வர் கூட்டத் தொடர் கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதற்கு அடுத்த நாள் பல்வேறு பிரபலங்கள், முன்னாள் சபை உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இறுதி நாளான இன்று ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்துக்கு சட்டப்பேரவையில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரை ஆற்றினார். அந்த உரையின் போது பல அறிவிப்புகள், பதில்களும் இருந்தது.

நொடிக்கு நொடி உழைத்து வருகிறேன்! இரவு தூங்கும் நேரம் மட்டுமே எனக்கு ஓய்வு! மனம் திறந்த ஸ்டாலின்!

Allegations regarding law and order were made in this assembly. If you want to make an allegation, you should make it with evidence. Chief Minister Stalin said in the Tamil Nadu Assembly that botham should not be said in general.