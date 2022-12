தும்மினாலும் கூட விமர்சிக்க சிலர் தயாராக இருக்கிறார்கள்.. அமைச்சர் இல்ல விழாவில் முதல்வர் விமர்சனம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தும்மினாலும் கூட சிலர் விமர்சிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என அமைச்சர் நாசர் இல்ல திருமண விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

திருவேற்காடு அருகே பால்வளத் துறை அமைச்சர் நாசரின் மகன் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின், அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் இந்த திருமணம் நடைபெற்றது. மணமக்கள் முதல்வர் ஸ்டாலின், துர்கா காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் பெற்றனர். பின்னர் முதல்வருக்கு அமைச்சர் நாசரும், முதல்வரின் மனைவி துர்காவுக்கு நாசர் மனைவியும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர்.

ஜெயலலிதா ஆட்சி மோசம்.. எடப்பாடி ஆட்சி அதைவிட மோசம்! இந்தியா டுடேவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேட்டி

English summary

CM MK Stalin in Minister S.M. Nasar's son marriage says that some are ready to criticise us even if we are sneezing.