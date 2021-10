வடகிழக்குப் பருவமழைக்கு முன்பே நிரம்பிய அணைகள் - மேட்டூர் அணை 101 அடி, முல்லைப்பெரியாறு 137 அடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை துவங்குவதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. தென்மேற்குப் பருவமழை காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பல அணைகளில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிகிறது. மேட்டூர் அணை 101 அடியாகவும், முல்லைப்பெரியாறு அணை 137 அடியாகவும் உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை முடிந்து வடகிழக்குப்பருவமழை தொடங்க உள்ளது. அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலமாகும். ஆண்டு தோறும் அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில் பருவமழை தொடங்கும். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 28ஆம் தேதியன்று பருவமழை தொடங்கியது. இரண்டு புயல்கள் காரணமாக அதிக அளவு மழை கிடைத்தது. இயல்பை விட 6 சதவிகிதம் அதிக மழை தமிழகத்திற்கு கிடைத்ததாக வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.

நடப்பாண்டு தென்மேற்குப் பருவமழை இயல்பை விட அதிகமான அளவு பெய்துள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. தென்னிந்திய பகுதிகளில் இன்று முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை நிலவுவதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Meteorological Department has forecast favorable conditions for the onset of the northeast monsoon in Tamil Nadu. Due to the southwest monsoon, many dams across Tamil Nadu are overflowing. Farmers are happy as the Mettur Dam is 101 feet and the Mullaiperiyaru Dam is 137 feet.