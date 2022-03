உடனுக்குடன் டேபிளுக்கு வரனும்..உளவுத்துறைக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு.. டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அதிரடி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசு, காவல் துறை செயல்பாடுகள் தொடர்பான மக்களின் மனநிலையை உடனுக்குடன் தெரிவிக்க வேண்டும் என உளவுப் பிரிவு போலீஸாருக்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக காவல் துறையின் முக்கியப் பிரிவான உளவுப் பிரிவு போலீஸார், கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி, திருட்டு, அரசியல் மாநாடு, பிரபலங்களின் சந்திப்பு உள்ளிட்டவை தொடர்பாக சாதாரண உடையில் சென்று, ஆழமான தகவல்களை சேகரிப்பார்கள்.

இந்நிலையில் தமிழக அரசு, காவல் துறையின் செயல்பாட்டின் பொதுமக்களின் மனநிலையை அறிந்து, அதுகுறித்த தகவல்களை உயரதிகாரிகளுக்கு உடனுக்குடன் தெரிவிக்கவேண்டும் என்று உளவுப் பிரிவுபோலீஸாருக்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

எல்லையில் பதற்றம்! தமிழக அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்திய கேரள வனத்துறை.. தமிழக விவசாயிகள் போராட்டம்

English summary

It has been reported that DGP sylendra babu has directed the intelligence unit to immediately inform the Tamil Nadu government about the mood of the people regarding the activities of the police department.