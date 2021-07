ஓபிசி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்வியில் 27% இட ஒதுக்கீடு.. முழுக்க ஸ்டாலின்தான் காரணம்- திமுக எம்.பி

Chennai

சென்னை: மருத்துவ படிப்புகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் (ஓபிசி) பிரிவினருக்கு இந்த ஆண்டில் 27 சதவீத இடஒதுக்கீடும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினருக்கும் 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இதற்காக சட்டப் போராட்டம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியதால், இந்த வெற்றி முழுக்க திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினைத் தான் சேரும் என்று, ராஜ்யசபா திமுக எம்பியும் வழக்கறிஞருமான வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு, தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மருத்துவ பட்டப் படிப்புகளில் 15 சதவீத இடங்களும், மருத்துவ மேற்படிப்புகளில் 50 சதவீத இடங்களும் அகில இந்திய ஒதுக்கீடு என்ற அடிப்படையில் மத்திய தொகுப்புக்கு வழங்கப்படுகின்றன. மற்ற மாநிலங்களும் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு மருத்துவ இடங்களை வழங்குகிறது.

மருத்துவ படிப்பில் ஓபிசிக்கு 27% இட ஒதுக்கீடு...ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆன #ThankYouMKS

English summary

"The 27% OBC reservations in medical and dental colleges in AIQ is solely thanks to the tireless efforts of our leaderMK Stalin who took the fight to the Union Gov in Parliament and Courts. DMK first to file a PIL before Supreme Court for this issue. In fact upon taking oath as MP, my very maiden speech in Parliament was a zero hour speech seeking 27% OBC reservations in All India quota seats on 26.07.2019. All praise for this great victory is to our Hon. CMstalin. He is the defender of SocialJustice." Says DMK MP from Rajyasabha Wilson.