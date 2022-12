"16 வயதினிலே".. டபுள் ரோல் பாஜக.. திமுக சாமி கும்பிட்டாலும், கும்பிடா விட்டாலும் தப்பு: வே. மதிமாறன்

Chennai

சென்னை: அண்ணாமலை Vs உதயநிதி என்று இவர்களாகவே முடிவு செய்து கொள்கிறார்கள்.. உதயநிதிக்கு வேற வேலை இல்லையா.. உதயநிதிக்கு அண்ணாமலை எல்லாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது என்று வே.மதிமாறன் நறுக்கென சொல்லி உள்ளார்.

திமுக ஆதரவான கருத்துக்களை, இளைஞர்களிடம் விடாமல் கொண்டு சென்று வருபவர் வே.மதிமாறன்.. மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்.. எழுத்தாளரும், உடும்பு பிடிமிக்க பெரியாரிஸ்ட்..

"ஆர்எஸ்எஸ் பாஜகவுக்கு டார்கெட் இஸ்லாமியர்கள் கிடையாது, திமுகதான்.. இங்கு திமுகவை வீழ்த்திவிட்டால் எல்லாவற்றையும் வீழ்த்திவிடலாம்.. எனவே, இது விழிப்பாக இருக்க வேண்டிய நேரமிது" என்பதை ஓங்கி உரைத்து வருபவர் மதிமாறன்.

ஆனால், உதயநிதி Vs மோடி, உதயநிதி Vs எடப்பாடி, உதயநிதி Vs ஓபிஎஸ்.. இப்படிதான் இன்றைய அரசியல் போகிறதே தவிர, உதயநிதி Vs அண்ணாமலை என்று போகவில்லை. உதயநிதிக்கு வேற வேலை இல்லையா? இப்படி ஒரு விஷயத்தை இவர்களாகவே சொல்லி கொள்கிறார்கள்.. 16 வயதினிலே படத்தில் மயில்கிட்ட சப்பாணி சொல்வது போலத்தான், "சப்பாணின்னுதான் கூப்பிடறானுங்க.. கோபாலகிருஷ்ணன்னு எவன் கூப்பிடறான்.. நானே சொல்லிவிட்டு திரிய வேண்டியதுதான்" என்பது போலத்தான்.. உதயநிதி Vs அண்ணாமலை என்ற பிம்பத்தை இவர்களாகவே கட்டமைத்து கொள்கிறார்கள்.. அதுவும் சோஷியல் மீடியாவில் மட்டுமே இப்படி நடந்து வருகிறது..

