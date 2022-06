கருப்பை, கருமுட்டை நீக்கம் வரமா? சாபமா?.. வறுமைக்காக நீக்கும் அபாயம்?.. பக்க விளைவுகள் என்ன?

Chennai

சென்னை: கருப்பை நீக்கம், வரமா, சாபமா என்பது குறித்து விவாதங்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதுகுறித்தும் அதனால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் குறித்தும் மருத்துவர் ஒருவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் வினோத்குமார் MD Ortho என்பவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது : அனைவருக்கும் வணக்கம், Hysterectomy - கருப்பை நீக்கம் - வரமா ? சாபமா ? . ஏன் இப்படி ஒரு தலைப்பு என்று பலரும் யோசிக்கலாம் , இதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறேன் ! நான் கடந்த 4 வருடமாக மகாராஷ்டிராவில் வேலை செய்கிறேன்.

இங்கு எலும்புகள் தொடர்பான பிரிவு OPD இல் வரும் நோயாளிகளில் அதிகமானவர்கள் பெண்கள் தான். இவர்களுக்கு ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனை மூட்டுவலி ,முதுகுவலி , கழுத்துவலி. வயது 30 கூட இருக்காது, Xray பரிசோதனையில் எலும்பு தேய்மானம் ஏற்பட்டிருக்கும் , லேசாக தடுக்கி விழுந்து இடுப்பு எலும்பு முறிவுகள் ஏற்பட்டவர்கள் பலர், ஏன் இவ்வளவு பிரச்சினைகள் ?

நுரையீரல் முதல் கருப்பை புற்றுநோய் வரை.. ஆரம்பத்தில் தடுப்பது எப்படி.. அறிகுறிகள் என்ன.. Dr ஒய் தீபா

