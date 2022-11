கால்பந்து வீராங்கனை மரணம்.. "இதெல்லாம் அநீதி.." எடப்பாடி கண்டனம்..ரூ1 கோடி இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: சென்னையில் மாணவி பிரியாவின் மரணத்துக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மாணவி பிரியாவின் குடும்பத்திற்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ட்வீட் பதிவிட்டுள்ளார்.

சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்த மாணவி பிரியா (வயது 17). சென்னை ராணி மேரி கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வரும் பிரியா கால்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

தேசிய அளவிலான போட்டிகள் பலவற்றில் கலந்து கொண்டு பல சாதனைகளை படைத்துள்ளார். கல்லூரியிலும் இவர் பயிற்சி எடுத்து வந்துள்ளார்.

