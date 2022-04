புனித வெள்ளி... சிலுவை சுமந்த இயேசு - உலகம் முழுவதும் தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ள தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர். இயேசு கல்வாரி மலையில் சிலுவையில் அறையப்பட்டதை நினைவு கூறுவதாக புனித வெள்ளியாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

பாவிகளுக்காக தன்னை சிலுவை மரணத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை கிறிஸ்தவ மக்கள் உலகம் முழுவதும் நோன்பு தினமாக ஒவ்வொருவரும் கடைப்பிடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Today Good Friday: (இன்று புனித வெள்ளி சிறப்பு வழிபாடுகள்) Jesus Christ, Good Friday prayers were conducted in all churches in the district on the holiest day of Christianity. With fasting, silent prayers and Way of the Cross, the ‘Good Friday’ was observed in all churches in Tamil Nadu.