கருப்பு கவுனி முதல் குள்ளக்கார் வரை.. பிரதமருக்கு முதல்வர் கொடுத்த பரிசு.. என்னென்ன நன்மைகள்?

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை டெல்லியில் சந்தித்த முதல்வர் ஸ்டாலின் அவருக்கு நினைவுப் பரிசாக வழங்கிய அரிசிகளின் பயன்கள் என்னென்ன என தெரியுமா?

தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு தர வேண்டிய ஜிஎஸ்டி பணம், நீட் விலக்கு மசோதா, ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காத பல சட்ட மசோதாக்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து கோரிக்கை மனுக்களை பிரதமர் மோடியிடம் வழங்குவதற்காக நேற்று முன் தினம் முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லி சென்றார்.

அவர் நேற்றைய தினம் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீஷ் தன்கர் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார். அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளையும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

அது என்ன 9 வகை தானியங்கள்? பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கிய பரிசின் முக்கியத்துவம் இதுதான்

