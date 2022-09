தமிழகத்தில் மஞ்சப்பை திட்டம் மக்கள் இயக்கமாக மாறியுள்ளது - அமைச்சர் மெய்யநாதன் பெருமிதம்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் மீண்டும் மஞ்சப்பை திட்டம், மக்கள் இயக்கமாக மாறியுள்ளதாக அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார். இந்தத் திட்டம் மூலம் பிளாஷ்டிக் பயன்பாடு வெகுவாக குறைந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சென்னை லயோலா கல்லூரியில், Indian science monitor அமைப்பின் சார்பில் நடைபெற்ற சுற்றுச்சூழல் கருத்தரங்கில், தமிழக சுற்றுச்சூழல், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சர் சிவ. வீ.மெய்யநாதன் பங்கேற்றார். இந்த நிகழ்ச்சியில், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது தொடர்பான உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும், பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து, மாணவர்களிடம் அமைச்சர் மெய்யநாதன் எடுத்துரைத்தார்.

Minister V Meyyanathan has said that the Manjappai project has again become a people's movement in Tamil Nadu. He also mentioned that the use of plastic has reduced significantly through this project.