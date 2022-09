எடப்பாடிக்கு பின்னணியில் ‘பெரிய’ தலை.. எல்லா மூவும்.. ‘சக்கர வியூகத்தில் சிக்கிய ஓபிஎஸ்’.. ஒரே வழி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றம் சென்றுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், நெருக்கடி வளையத்திற்குள் சிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்கிறார்கள் விவரமறிந்தவர்கள். டெல்லியின் ஏகோபித்த ஆதரவு கிடைத்தால் மட்டுமே இதிலிருந்து அவரால் மீள முடியும் என்ற சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளாராம்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக துரைசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தான் பொதுக்குழு செல்லும் என தீர்ப்பளித்த 2 நீதிபதிகளில் ஒருவர்.

ஒருவேளை உச்ச நீதிமன்றம், மீண்டும் இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை சென்னை ஐகோர்ட் பக்கம் திருப்பி விட்டால், ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைப்பது குதிரைக் கொம்புதான் என்கிறார்கள்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக முக்கியமான வழக்கறிஞர்கள் ஆஜரானதற்குப் பின்னணியிலும், நீதிமன்ற நகர்வுகளிலும் ஒரு ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியின் கை இருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள்.

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு 'பெரிய’ அடி.. 'ஷார்ப்’ பாயிண்ட்டோடு ரெடியாகும் ஈபிஎஸ்.. இது மட்டும் நடந்தா.. அவ்ளோதான்!

English summary

O.Panneerselvam, who appealed in Supreme Court, has been trapped in the crisis ring. If SC again refers this to HC, it will be a horse's horn for OPS. Because Duraisamy, one of the judge who had already given a favorable verdict to EPS, has been appointed as the Chief Justice of the high Court.