உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரானது வாரிசு அரசியலா? - எதிர்க்கட்சிகளை சைலன்ட் ஆக்கிய சில உண்மைகள்!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறார், உதயநிதி ஸ்டாலின். 'இதை வழக்கம்போல 'வாரிசு அரசியல்' எனச் சொல்வார்கள். அதை நான் தவிர்க்க முடியாது, எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அப்படி விமர்சிப்பவர்களுக்கு எனது செயல்பாடுகளால் பதில் சொல்லவே விரும்புகிறேன்' என்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராக கடந்த 14ஆம் தேதி உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற நிலையில், திமுக மீதான வாரிசு அரசியல் விமர்சனங்கள் மீண்டும் கிளம்பின.

ஆனால், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக தொடங்கி, பல கட்சிகளில் தலைவர்களின் வாரிசுகள், பெரிய பதவிகளைப் பெற்றிருப்பதும், இன்று ஆதிக்கம் செலுத்துவதும் நடந்தேறி இருக்கின்றன.

When Udhayanidhi Stalin took over as the Minister of Youth Welfare and Sports Development, dynasty political criticism of DMK started again. But many parties like AIADMK, continue to have dynastic leaders who hold major positions.