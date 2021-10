'இவர்கள் கோட்சேவின் வாரிசுகள்.. விரட்டப்பட வேண்டியவர்கள்'.. கரூர் எம்.பி ஜோதிமணி ஆவேச ட்வீட்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் அருகே நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்ள வந்த மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா, அவரது மகன் மற்றும் பா.ஜ.க தலைவர்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் கருப்பு கொடி காட்டி போராட்டம் நடத்தினார்கள்.

அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மீது மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் காரை மோதச்செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன்பின்னர் விவசாயிகளுக்கும், பாஜகவினருக்கும் பெரும் வன்முறை மூண்டது.

English summary

Congress jothimani MP has strongly condemned the massacre of Lakhimpur farmers. He also said that the BJP should be ousted from power by the people