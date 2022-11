வலிமை இழக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு..4 மாவட்டங்களில் கனமழை இருக்கு.. உஷார் மக்களே!

Chennai

சென்னை: தென்மேற்கு வங்க கடலில் நிலவுகின்ற காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் தெற்கு ஆந்திர, தமிழக-புதுவை கடற்கரை நோக்கி நகர்ந்து காலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழக்கக்கூடும். இதன் காரணமாக திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் இறுதியில் தொடங்கினாலும் மிக கனமழை, அதி கனமழையாக கொட்டி தீர்க்கிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர், டெல்டா மாவட்டங்களில் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

சென்னையில் பெய்த மழையால் பல பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியது. சில நாட்கள் மழை ஓய்வெடுத்த காரணத்தால் வெள்ள நீர் வடிந்தது. இதனிடையே வங்கக் கடலில் கடந்த வாரம் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது. இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்து மையம் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக கணிக்கப்பட்டது. இந்த முறை வானிலை மையம் கணித்தது போல பெரிய அளவில் மழை பெய்யவில்லை. இந்த நிலையில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலு குறையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

The depression over Southwest Bay of Bengal may move west-northwestwards towards South Andhra Pradesh, Tamil Nadu-Pudwai coast and weaken as a deep depression in the morning. Due to this, the Meteorological Department has predicted heavy rain at one or two places in Tiruvallur, Kanchipuram, Ranipet and Vellore districts.