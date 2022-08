மீண்டு திருவிழா கோலம் பூண்ட மாமல்லபுரம்; சர்வதேச காற்றாடித் திருவிழா தொடங்கியது

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், தற்போது சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா தொடங்கியுள்ளது.

இன்று தொடங்கி 3 நாட்கள் மட்டுமே நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில், அமெரிக்கா, இந்தோனேசியா மற்றும் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

சிறுவர்களுக்கு இந்த திருவிழாவில் கட்டண சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, பெரியவர்களுக்கு ரூ.150லிருந்து டிக்கெட் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

English summary

(சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கியது):As the International Chess Olympiad in Mamallapuram is over, now the International Wind Festival has started. The festival, which will be held for only 3 days starting today, will feature players and artists from the US, Indonesia and several states of India.