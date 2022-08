சாரண சாரணியர் தலைவராக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தேர்வு! எங்கோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி பெயரா? ஹெச்.ராஜாவா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு சாரண சாரணியர் அமைப்பின் தலைவராக தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள தேசிய சாரண, சாரணியர் இயக்கத்தின் தலைமையகம் உள்ளது . இந்த அமைப்பின் தலைவர், து.தலைவர் உள்ளிட்டப் பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வழக்கம்.

பள்ளியில் படிக்கும் போதே கீழ்ப்படிதல் ராணுவம் போன்ற பயிற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு நற்பண்புகள் மற்றும் திறன்களை வளர்க்கும் விதமாக சாரணர் இயக்கம் செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has been selected as the head of the Tamil Nadu scout and guides Organization, many people are congratulating him.