அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு நள்ளிரவில் திடீர் உடல்நலக்குறைவு.. உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதி!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக பொதுச்செயலாளரும், தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன் திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நள்ளிரவில் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மருத்துவ பரிசோதனைகள் நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சரும் திமுக பொதுச் செயலாளருமான துரைமுருகன், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதய அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டார்.

இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

DMK General Secretary and TN Minister Durai Murugan has been admitted to a private hospital in Chennai in the middle of the night due to sudden illness. It is reported that he was treated there and medical tests are going on.