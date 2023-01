வேட்டி- சேலை விநியோகம்.. உண்மைக்கு மாறான தகவலுக்கு கண்டனம்.. ஓபிஎஸ்-க்கு அமைச்சர் காந்தி பதிலடி!

வேட்டி - சேலை விநியோகம் குறித்து ஓபிஎஸ்-க்கு அமைச்சர் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: வேட்டி, சேலை விநியோக திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கொண்டிருப்பது பொறுக்க முடியாமல் உண்மைக்கு மாறான தகவலை அறிக்கையாக வெளியிட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என்று அமைச்சர் காந்தி தெரிவித்துளளார்.

பொங்கல் திருநாளையொட்டி மக்களுக்கு இலவச வேட்டி-சேலை வழங்காத தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஓபிஎஸ் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். அதேபோல் பொங்கல் முடிந்து 10 நாட்கள் மேலாகியும் இலவச வேட்டி சேலைகள் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை என்று இரு நாட்களுக்கு முன் விமர்சித்திருந்தார்.

இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஆர். காந்தி மறுப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், ​வேட்டி சேலை வழங்கும் திட்டம் தமிழ்நாடு அரசினால் செயல்படுத்தப்படும் மிக சீரிய திட்டங்களில் ஒன்று.

