பொறுமையா இருங்க மக்களே..! போக போக தானா தெரியும் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தற்போது பின்பற்றப்படும் வரும் ஞாயிறு முழு ஊரடங்கின் மூலம் கொரோனா பாதிப்பை படிப்படியாகக் குறைக்க முடியும் எனவும் இதன் பலன் மெதுவாக தெரியவரும் என தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் மருத்துவத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. ஓமிக்ரோன் உருமாறிய வகை வைரஸ் காரணமாக மூன்றாவது அலை தொடங்கியுள்ள நிலையில் பாதிப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

டெல்லியில் விஸ்வரூபம்: 4 உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், 402 நாடாளுமன்ற பணியாளர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு

தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தை தொட்டுள்ளது அங்கு மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தினசரி பாதிக்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu People's Welfare and Medical Minister Subramaniam has said that the full curfew currently in place in Tamil Nadu will gradually reduce the incidence of corona and the benefits will be felt slowly.