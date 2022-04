குட் நியூஸ்! “சீரான மின் விநியோகம்” இனி மின்வெட்டு இல்லை! அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வெளியிட்ட தகவல்.!

Chennai

சென்னை : 796 மெகவாட் மத்திய தொகுப்பு மின்சாரம் வராததால், மின் விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது எனவும், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் சீரிய நடவடிக்கையால், இன்று மாலை முதல் சீரான மின் விநியோகம் வழங்கப்படுகிறது என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக தலைதூக்கியுள்ள மின் வெட்டு பிரச்சனையால், பொதுமக்கள் மிகவும் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினர். இரவு நேரங்களில் தூங்க கூட முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர்.

மின்வாரிய ஊழியர்களை தாக்கும் அளவுக்கு மின் வெட்டால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இதற்கான காரணம் தெரிவிக்கப்படாத நிலையில், நள்ளிரவில் மத்திய மின் தொகுப்பில் இருந்து மின்சாரம் கிடைக்காததால் மின் வெட்டு ஏற்பட்டதாக தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறினார்.

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has said that there is a shortage of power supply due to non-availability of 796 MW central power supply and due to the zealous action of Tamil Nadu Chief Minister Stalin, a balanced power supply will be provided from this evening.