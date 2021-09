வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி - தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை : வானிலை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் சனிக்கிழமையன்று புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி உருவாகக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் வங்கக்கடல் பகுதிக்கு அடுத்த 5 நாட்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் தேவலாவில் 16 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பந்தலூர், கூடலூரில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சேலம், ஹரிசான் எஸ்டேட் பகுதியில் 2 செமீ மழையும் சின்னக்கல்லார், வால்பாறை, பெரியாறு, அவலாஞ்சி,மேல்பவானியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சென்னை வானிலை மைய இயக்குநர் புவியரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக இன்று முதல் வருகிற 13ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் புதுச்சேரியில் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை - இதமான செய்தி சொன்ன வானிலை

English summary

The Indian Meteorological Department has forecast a new depression in the Bay of Bengal on Saturday. Fishermen have been told not to go to the Bay of Bengal for the next 5 days.