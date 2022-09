மறுபடியும் மொதல்ல இருந்தா? திடீரென குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்! ‘அவர்’ வர்றாராமே? தடதடக்கும் ‘ராயப்பேட்டை’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்துக்கு தான் செல்ல அனுமதி வழங்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விடுத்த கோரிக்கை நிராகரிக்கபட்ட நிலையில், இன்று அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வரலாம் என செய்தி பரவியதால் அங்கு திடீரென பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதோடு, ஔவை சண்முகம் சாலையில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் தங்கள் தரப்புக்கு ஆதரவான தீர்ப்பு வந்ததால் உற்சாகத்தில் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அடுத்த கட்டமாக தேர்தலை கட்சியின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்கும் வகையில் திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக அவர் பதவியேற்றது செல்லும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அவர் அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா மாளிகைக்குச் சென்று கட்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டார்.

English summary

While O. Panneerselvam's request to allow him to visit the AIADMK office was rejected, the news spread that he may visit the AIADMK office today, so heavy police security was suddenly put in place.