மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு! சசிகலா ‘திட்டத்தை’ கையிலெடுக்கும் ஓபிஎஸ்? கைகோர்த்த ‘வாரிசுகள்’!

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிரான அதிகார போட்டியில் அடுத்தடுத்து பலத்த பின்னடைவுகளை சந்தித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விரைவில் சசிகலா பாணியில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தொண்டர்களை சந்தித்து புரட்சி பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும், இதற்கான ஏற்பாடுகளை அவரது மகன்களான ஜெயப்பிரதீப் மற்றும் ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் குமார் ஆகியோர் இணைந்து செயல்படுத்த திட்டமிட்டு இருப்பதாக தேனியில் இருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மழை விட்டாலும், தூரல் விடவில்லை என்பது போல மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அதிமுகவின் இரண்டாவது பொதுக் குழு கூட்டம் நடைபெற்று நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையாக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி நிர்வாகிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

தற்போது தனக்குண்டான அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை நீக்கியதோடு, தனது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நெருக்கமானவர்களை கட்சியின் உயர் பதவிகளில் அமர்த்தி வருகிறார்.

எடப்பாடி பழனி’சாமி’ கையில் சாவி! யார்க்கர் போட்டாலும் 'நோ’ பால்! ரிவ்யூ கேட்கும் ஓபிஎஸ்! பரபர அதிமுக

O Panneerselvam planning to meet the volunteers the style of Sasikala O. Panneerselvam, who has been facing severe setbacks in the power struggle against Edappadi Palaniswami in the AIADMK, is planning to meet the volunteers in Tamil Nadu in the style of Sasikala and go on a revolution tour soon.