நாங்க அப்பாயின்ட்மென்ட்டே கேட்கல.. எடப்பாடி துரோகின்னு அமித்ஷாவுக்கே தெரியும்.. புகழேந்தி காட்டம்!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, ஓபிஎஸ்ஸை தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்காமல், போகிற போக்கில் கைகுலுக்கிவிட்டுச் சென்றது விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி அதுபற்றி பேசியுள்ளார்.

நாங்கள் அமித்ஷாவை தனியாகச் சந்திக்க அப்பாயின்ட்மெண்ட் கேட்கவில்லை என்றும், மரியாதை நிமித்தமாகவே இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது என்றும் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் இருக்கும் தலைவர்கள் ஒருபோதும் எடப்பாடி பழனிசாமியை நம்ப மாட்டார்கள். ஈபிஎஸ் நம்பிக்கை துரோகம் செய்பவர் என்று மோடியும், அமித்ஷாவும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் புகழேந்தி காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

நெருங்கி வந்த அமித்ஷா.. “ஏதாவது சொல்வாரா?” உற்று கவனித்த ஓபிஎஸ்.. 'மகிழ்ச்சி’ - நடந்தது என்ன?

English summary

Union Home Minister Amit Shah, did not meet O.Panneerselvam personally, but shook his hand, while OPS supporter Pugazhendhi has spoken about it. Pugazhendhi said that we did not ask for an appointment to meet Amit Shah as privately.