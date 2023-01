கட்சியிலேயே இல்லை.. அவருக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்லை.. ஓபிஎஸ் மீது கே பி முனுசாமி அட்டாக்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அதிமுகவின் நிறுவன தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் 106 -வது பிறந்த நாள் விழா எடப்பாடி பழனிசாமி ஆணைக்கினங்க தமிழகம் முழுவதும் எல்லா நகரங்களிலும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில் அவர்கள் 3 பேர் தலைவருக்கு எங்கேயாவது விழா எடுத்து இருக்கிறார்களா.. எதாவது ஒரு கூட்டம் போட்டு இருக்கிறார்களா.. அப்படி இல்லை என்றால் அவர்கள் கட்சியிலேயே இல்லை என்று தான் அர்த்தம் என கே பி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி எம்.எல்.ஏ மறைவு காரணமாக அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்படுள்ள நிலையில் இந்த தொகுதியில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி இந்ததொகுதியில் போட்டியிடுகிறது. அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை அதிமுக போட்டியிட இருப்பதாக கூறியது. இதனால் அதிமுக இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது உறுதியாகி உள்ளது. ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பின் மூவ் என்னவாக இருக்கும் என்று தெரியவில்லை. இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே பி முனுசாமி கூறியதாவது:-

ஜன.23ல் ஓ பன்னீர் செல்வம் முக்கிய ‛மூவ்’.. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை..ஆஹா

English summary

AIADMK founder MGR's 106th birthday celebrations are being held in all cities across Tamil Nadu at Edappadi Palaniswami's office. KP Munusamy has said that in this context, have the 3 of them taken a party for the leader somewhere... have they organized a meeting... If not, it means that they are not in the party.