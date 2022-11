வேலை வாய்ப்பில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே முன்னுரிமை! தமிழக அரசு மிகத் திட்டவட்டம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தில் நிறுவப்படும் புதிய தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிறுவனங்களிலும், வேலை வாய்ப்பில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் புலம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு புதிய விளக்கம் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

அதன் விவரம் வருமாறு;

காந்தாரி, புளுகுமூட்டை, பாஜகவுக்காக நாடகம்- ஆளுநர்- இபிஎஸ் சந்திப்பு- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சாடல்

English summary

The Government of Tamil Nadu has clearly stated that the people of Tamil Nadu will be given priority for employment in all the companies including the new industries to be established in Tamil Nadu. Industry Minister Thangam Tennarasu has given a new explanation in the face of complaints that migrant workers are being given a large number of jobs in Tamil Nadu.