போபாலில் ஒரு லிட்டர் 101 ரூபாயை தாண்டிய பெட்ரோல் - சென்னையில் எவ்வளவு தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெட்ரோல்,டீசல் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. போபாலில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 101 ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. சென்னையில் பெட்ரோல் இன்று ஒரு லிட்டருக்கு 22 காசுகள் அதிகரித்து ரூ 95.28 ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 28 காசுகள் அதிகரித்து 89.39 ஆகவும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.மே மாதத்தில் 14வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தினமும் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் விற்கப்படும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை மாதத்திற்கு இரு முறை பெட்ரோல் - டீசலின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்து வந்த நிலையில் தற்போது அவை தினசரி என்ற அளவில் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

நாடு முழுதும், கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க கடந்த ஆண்டு மார்ச் இறுதியில், ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், மே வரை, பெட்ரோல், டீசல் விலையில் எந்த மாறுதலும் செய்யாமல் இருந்த பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள், ஜூன் முதல், அவற்றின் விலையை உயர்த்தி வருகின்றன. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைக்கண்டித்து எதிர்கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Petrol and diesel rates were yet again revised on Thursday by the oil marketing companies. Fuel prices have witnessed sporadic rise in the last few days. Petrol price inched towards the Rs 100 mark in Mumbai on Thursday after fuel rates were hiked again. Petrol price was increased by 22 paise per litre and diesel by 28paise a litre in Chennai.