பசுமை தாயகம் முதல் பாமக தலைவர் வரை..! இளைஞரணி முதல் மத்திய அமைச்சர் வரை! அன்புமணியின் அரசியல் பயணம்!

Chennai

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக 25 ஆண்டுகளாக இருந்த ஜி.கே.மணிக்குப் பிறகு, அக்கட்சியின் எதிர்காலத்தைக் கணக்கில் கொண்டு புதிய தலைவராக மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பதவி ஏற்றுள்ளார். அன்புமணி கடந்து வந்த அரசியல் பயணம் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

சுமார் 25 வருடங்களாக, அரசியல் வாழ்வில் பல நிலைகளைக் கடந்து, பல்வேறு போராட்டங்களையும், சவால்களையும் சந்தித்து, கட்சியின் இளைஞரணி தலைவர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், முதல்வர் வேட்பாளர், மத்திய அமைச்சர் என பல பதவிகளை வகித்து தற்போது கட்சியின் புதிய தலைமையாக உருவெடுத்திருக்கிறார் அன்புமணி.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாசுக்கு மகனாக 1968ஆம் ஆண்டு அன்புமணி பிறந்தார். பத்தாம் வகுப்பு வரை ஏற்காடு மான்போர்டு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்தார். 1984 ஆம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பை நிறைவு செய்த பின்னர், 1986ம் ஆண்டு திண்டிவனம் புனித அன்னாள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பை நிறைவு செய்தார்.

After 25 years as the leader of the pattali makkal katchy after gk mani, Dr Anbumani Ramadoss has been appointed as the new leader of the party, taking into account the future of the party. Let's see in detail about the political journey of Anbumani ..