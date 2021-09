'அமைச்சர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு' தமிழ்நாட்டை பாலைவனமாக்கும்.. எதிர்க்கும் பூவுலகின் நண்பர்கள்!

Chennai

சென்னை: சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில்லாமல் ஆற்று மணல் எடுக்கலாம் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் அறிவித்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. அமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டை பாலைவனமாக்கி விடும் எனபது உறுதி என பூவுலகின் நண்பர்கள் சுந்தர்ராஜன் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பேரவையில் இன்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பேசும்போது , நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சுற்றுசூழல் அனுமதி, மண் பரிசோதனைக்கு பிறகே மண் எடுக்க வேண்டும் என சூழல் இருந்தது.

தமிழக அரசு சார்பில் சட்டத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அரசு சார்பில் எடுக்கப்படும் மணலுக்கு சுற்றுசூழல் அனுமதி தேவையில்லை என கடந்த ஜூலை 30ல் வெளியிடப்பட்டது.

poovulagin nanbargal G. Sundarrajan shocking that Minister duraimurugan has announced that river sand can be taken without environmental permits. the minister's announcement is sure to turn Tamil Nadu into a desert.