ஜெசிகா தீபாவை நான் காதலிக்கலையே..போலீஸ் விசாரணையில் இயக்குநர் சிராஜூதீன் மழுப்பல்..அப்போ ஐபோன்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடிகை ஜெசிகா தீபாவை தான் காதலிக்கவே இல்லை என்று இயக்குநர் சிராஜூதீன் கூறியுள்ளார். நடிகை பவுலின் ஜெசிகா தீபா தற்கொலை குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வரும் நிலையில் பல கேள்விகளுக்கு மழுப்பலான பதில்களையே சிராஜூதீன் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் நடிகை பவுலின் ஜெசிகா என்கிற தீபா. 29 வயதாகும் இவர் வாய்தா, துப்பறிவாளன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்தார். வாய்தாவில் கதாநாயகியாகவும் வேறு சில படங்களில் துணை நடிகையாகவும் நடித்திருந்தார்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் மல்லிகை அவென்யூவில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்தார் பவுலின் தீபா. இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சிராஜுதீன் என்பவரை காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த 17ம் தேதி நடிகை தீபா தனது வீட்டில் கடிதம் எழுதிவைத்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது குறித்து கோயம்பேடு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

நைஸா தீபா வீட்டில் நுழைந்த 'நாகராஜ்'.. டக்கென கண்விழித்த கணவர்.. அதுவும் கோழிகூண்டிற்குள்.. ட்விஸ்ட்

English summary

Powlen Jessica Deepa suicide case: Director Sirajuddin has said that he never loved actress Powlen Jessica Deepa. While the police are investigating the suicide of actress Powlen Jessica Deepa, it has been reported that Sirajuddin has given vague answers to many questions.