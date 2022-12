எடப்பாடி போட்ட சீக்ரெட் ‘டீல்’.. சுற்றி வளைச்சிட்டாங்க.. “சரணாகதி”.. பகீர் கிளப்பிய புகழேந்தி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு உட்பட பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக அரசோடு ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டு எந்த வழக்கிலும் கைதாகாமல் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிந்துகொண்டு இருக்கிறார் என்று அதிமுக ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் புகழேந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் அட்டவணை வெளியிடும்போதுதான் சின்னத்தை யாருக்கு கொடுப்பது என்று முடிவு எடுப்பார்கள். அதுவரை சின்னம் குறித்து எதுவும் எடுக்கமாட்டார்கள் என்றும் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி ஓபிஎஸ் அணியினர் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்தினர். 27ஆம் தேதி ஈபிஎஸ் அணியினர் மா.செக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினர்.

அதிமுகவில் இரு தரப்பினரும் போட்டி போட்டு ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வரும் நிலையில், இப்போது தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வராது என்று கூறியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் பெங்களூர் புகழேந்தி.

English summary

AIADMK OPS faction Propaganda Secretary Pugazhendhi has criticized Edappadi Palaniswami as he is walking around freely without getting arrested in any case while many cases are pending including the Kodanadu murder-robbery case.