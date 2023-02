ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு செக் வைத்த சிவி சண்முகம்.. பொதுக்குழுவை நேரில் கூட்டாமலே கருத்தையறியலாம் என பேட்டி

கடிதத்தின் மூலம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கருத்தை பெற வாய்ப்பு இருப்பதனால் ஓபிஎஸ்சை உள்ளே கூப்பிட அவசியம் இல்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான சிவி சண்முகம் டெல்லியில் இன்று மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- வேட்பாளர் தேர்வு குறித்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் கருத்தை கடிதம் மூலம் பெற நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பொதுக்குழுவில் யார் பெரும்பான்மை வாக்குகளை பெறுகிறாரோ அவர் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுவார். இருதரப்பும் கையெழுத்து போடுவது சாத்தியமல்லாதது. தமிழ்மகன் உசேன் தலைமையில் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. இரட்டை இலை சின்னத்தை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு எடுப்பதற்கான ஒரு தெளிவான தீர்ப்பு இது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூடும் .பொதுக்குழுவை அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் கூட்டுவார். பொதுக்குழுவால் பரிந்துரைக்கப்படும் பெயரை பெருவாரியான வாக்குகளை பெற்ற பிறகு, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அவைத்தலைவர் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். அதன்படி தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட வேண்டும். உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு இந்த தேர்தலுக்கு மட்டும் தான். வேறு எதற்கும் பொருந்தாது. அதிமுக யார் பக்கம் உள்ளது.. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் யார் பக்கம் உள்ளார்கள் என்பது ஊரறிந்த உண்மை. பொதுக்குழு தீர்மானம் செல்லும் என்ற சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பும் இப்போதும் அமலில் உள்ளது. இதை உச்ச நீதிமன்றமும் தெர்தல் ஆணையத்திடம் கேட்டது. இவ்வாறு சண்முகம் தெரிவித்தார்.

சண்முகம் பேட்டியை வைத்து பார்த்தால் கடிதத்தின் வாயிலாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் கருத்து கேட்கப்படும் என்றே தெரிகிறது. எனவே எடப்பாடி மற்றும் ஓபிஎஸ் ஒரே இடத்தில் பொதுக்குழுவிற்காக கூடி சந்திக்க வேண்டிய நிலை வராது என்றே தெரிகிறது. வரும் 7ம் தேதி ஈரோடு கிழக்கில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும். எனவே அதற்கு முன்பாக பொதுக்குழுவை கூட்டி உறுப்பினர்களிடம் நேரில் கருத்து கேட்க முடியாது என்ற வாதத்தை தமிழ்மகன் உசேன் முன்வைத்துகடிதத்தின் மூலம் கருத்து கேட்பார் என்று தெரிகிறது. இது எடப்பாடி தரப்புக்கு சாதகமாகும் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

It is possible to get the opinion of the members of the general body through the letter. Former Minister CV Shanmugam has said that there is no need to call OPS.