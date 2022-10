‘உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு - அதுதான் மு.க.ஸ்டாலின்’ - கருணாநிதி நினைவிடத்தில் ஸ்பெஷல் அலங்காரம்!

Chennai

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், திமுக தலைவராக இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதையொட்டி, கருணாநிதி நினைவிடத்தில் சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெரினா கடற்கரையோரம் அமைந்திருக்கும் கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் 'உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு - அதுதான் ஸ்டாலின்' என மலரினால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவிடம் நாள்தோறும் மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு வருவது வழக்கம். இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்று வரும் திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் திமுக தலைவராக மீண்டும் முக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

திமுக பொதுக் குழுவில் 2-ஆவது முறையாக திமுக தலைவரானார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

English summary

On the occasion of M.K.Stalin's elected as DMK president for the second term, Karunanidhi Memorial has been decorated with special flowers. Karunanidhi's memorial is decorated with flowers saying 'Work, Work, Work - That's MK Stalin'.