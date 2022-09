இந்தி படிக்காமல் ஆங்கிலம் படித்ததால்தான் சுந்தர் பிச்சை கூகுள் சிஇஓ ஆனார் - தயாநிதி மாறன் பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாங்கள் இந்திக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல என்றும் இந்தியை திணிக்காதே என்று தான் சொல்கிறோம் என்றும் திமுக எம்.பி தயாநிதி மாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்தி படிக்காமல் ஆங்கிலம் படித்ததால்தான் சுந்தர் பிச்சை கூகுள் சி.இ.ஓ ஆனார் என்றும் தயாநிதி மாறன் பேசியுள்ளார்.

நாம் எப்போதெல்லாம் முன்னேற்றத்தின் பாதையில் செல்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நம்மைப் பிரித்து மதத்தின் பெயரால், சாதியின் பெயரால் அரசியல் செய்ய நினைக்கிறார்கள் என தயாநிதி மாறன் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Whenever we are on the path of progress, they try to divide us and do politics in the name of religion and caste, we are the ones who always stand against it. : says DMK MP Dayanidhi Maran.