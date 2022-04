காளி நிறம் கருப்புதானே.. ஏஆர் ரஹ்மான் வெளியிட்ட "தமிழன்னை" படம்.. சர்ச்சையாக வெடிக்க காரணம் என்ன?

Chennai

சென்னை: கருமை நிற பெண்.. வெண்மை நிற ஆடை.. காலில் தண்டை.. இடுப்பில் ஒட்டியாணம்.. கழுத்தில் ஆரம்.. கையில் வளைகள், நெற்றியில் குங்குமம்.. மற்றும் மூக்குத்தி அணிந்த ஒரு பெண் தனது கையில் திரிசூலம் போன்ற ஆயுதத்துடன் தலைமுடியை விரித்தபடி ஆவேசமாக ஆடும்படியான ஒரு புகைப்படம்.. அதற்கு கீழே, "தமிழணங்கு" என்று எழுதிய ஒரு வாசகம்..

திரிசூலத்தின் உச்சியில் தமிழ்மொழியின் சிறப்பான "ழகர" எழுத்தும் காணப்படுகிறது. இந்த புகைப்படம் கடந்த சில நாட்களாக ஒட்டுமொத்த சமூக வலைத்தளங்களை மட்டுமல்லாது, அரசியல் ரீதியாகவும் பெரும் அனலை கிளப்பிவிட்டது.

ஆங்கிலத்தை தவிர்த்துவிட்டு, இந்தி மொழியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா கருத்து வெளியிட்டதற்கும், ரஹ்மான் இந்த புகைப்படத்தை தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் வெளியிடுவதற்கும் நேரம் ஒத்துபோனதாலோ என்னவோ தெரியவில்லை.. இசைப்புயலின் இந்த செயலுக்கு எதிராக ஆவேசமான கருத்துக்களும் எதிர்மறை கொந்தளிப்புகள் வந்து சேர்வது வலதுசாரி அமைப்புகளிடமிருந்தும், அவர்களின் ஆதரவாளர்களிடம் இருந்துதான் என்பதை நிரம்பி வழியும் சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் நிரூபித்துக் காட்டுகின்றன

தம்பி ரஹ்மான்! எல்லாம் சரிதான்! முதல்ல உங்கள் குடும்பத்தார் பெயரை தமிழில் மாற்றுங்க! பாஜக பிரமுகர்

AR Rahman has shared a picture of Tamil mother (Tamil Annai) which is causing a debate on social media because DMK supporters says this is correct picture of Tamil mother, but BJP and right-wing supporters says, Tamil Annai photo is different and AR Rahman is misleading the people of Tamil Nadu. Here is the detail story. தமிழன்னை எப்படி இருப்பாள் என்ற விவாதத்தை ஏஆர் ரஹ்மான் வெளியிட்ட புகைப்படம் கிளப்பியுள்ளது.