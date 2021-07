மேகதாது.. தொல்லை தரும் கர்நாடகா.. ஜூலை 12ல் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: மேகதாது அணை பிரச்சினை குறித்து விவாதிப்பதற்காக அனைத்து சட்டமன்ற கட்சி பிரதிநிதிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு செய்து வரும் முயற்சிகள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

டெல்லியில் சமீபத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்தபோது கூட மேகதாது அணை பிரச்சினை குறித்து தமிழக நிலைப்பாட்டை விளக்கினார்.

CM MK Stalin convenes all party meeting on July 12 to discuss Mekedatu issue. The Chief Minister of Karnataka wrote a letter to the Chief Minister of Tamil Nadu asking him not to oppose the construction of the Mekedatu Dam. MK Stalin wrote a letter in response. He has categorically stated that the construction of the Mekedatu Dam will affect the welfare of Tamil Nadu farmers and will go against the Supreme Court judgment.