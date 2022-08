"ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களோ" எலி பேஸ்ட் விற்பனைக்கு தடை.. தற்கொலைகளை தடுக்க அரசின் நடவடிக்கை சரியா?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தற்கொலை சம்பவங்களை தடுக்க எலி பேஸ்ட் மற்றும் சாண பவுடர் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கை குறித்து பார்க்கலாம்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக தற்கொலை செய்து கொள்வோரின் அதிகரித்துள்ளது. அதில் பலர் எலி பேஸ்ட் மற்றும் சாண பவுடர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர். இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் தற்கொலை சம்பவங்களை தடுக்க எலி பேஸ்ட் மற்றும் சாண பவுடர் விற்பனையை தடை செய்ய தமிழக அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் தற்கொலைகளினால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 15முதல்16 ஆயிரம் வரையிலான மரணங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதில் 10 முதல் 15 சதவிகிதத்தினர் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்துக் கொள்கின்றனர்.

தற்கொலைகளை தடுக்க.. எலி பேஸ்ட், சாணி பவுடர் விற்க தடை விதிக்கப்படும்- அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

English summary

Let's look at the steps being taken to ban the sale of rat paste and dung powder to prevent suicide incidents in Tamil Nadu.