சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட்.. ஏற்பாடுல்லாம் மாஸ்.. தமிழ்நாடு அரசை புகழ்ந்த சர்வதேச ஒலிம்பிக் கூட்டமைப்பு

Chennai

சென்னை: 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையில் நடைபெறுகிற நிலையில், அதற்கான ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்துள்ளதாக தமிழக அரசுக்கு சர்வதேச ஒலிம்பிக் கூட்டமைப்பு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது.

1927-ம் ஆண்டு முதன்முறையாக லண்டனில் தொடங்கிய செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில், 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டின் தலநகரான சென்னையில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது தமிழக மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

