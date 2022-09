சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதா.. ஆளுநர் கேள்விகளுக்கு ஓரிரு நாட்களில் தமிழக அரசு பதில்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதா குறித்து சில விளக்கங்களை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கோரியிருந்த நிலையில், ஓரிரு நாட்களில் பதில் அனுப்ப தமிழக அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரிய மருத்துவ முறையின் பெருமையை போற்றும் வகையில் சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படும் என கடந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, முதலமைச்சரை வேந்தராக கொண்டு தமிழகத்தில் புதிதாக சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவதற்கான சட்ட மசோதா பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதா,யுனானி யோகா, ஓமியோபதி மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் ஆகிய துறைகளுக்கென தனிப்பல்கலைகழகம் நிறுவது தொடர்பான சட்ட முன்வடிவை மருத்துவத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேரவையில் தாக்கல் செய்தார்.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஆக மாறிய ஆர்.என்.ரவி! இப்படியே போனால்.. திடீரென எச்சரிக்கை விடுத்த கே.எஸ்.அழகிரி!

English summary

Governor RN Ravi had sought some clarifications regarding the Siddha Medical University Bill, it has been reported that the Tamil Nadu government is planning to send a reply in a couple of days.