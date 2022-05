"அதிமுக ஆன்லைன் ரம்மி சட்டம் பிழையானது! விரைவில் புதிய சட்டம் கொண்டு வருவோம்!" தங்கம் தென்னரசு உறுதி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: சட்ட ஒழுங்கு தொடங்கி கஞ்சா விற்பனை வரை பல்வேறு விவகாரங்களில் திமுக அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்து இருந்த நிலையில், இதற்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் காலியாக இருக்கும் ஆறு ராஜ்சபா உறுப்பினர்களுக்குத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், திமுக சார்பில் போட்டியிடம் மூன்று வேட்பாளர் ஏற்கனவே வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டனர்.

இந்நிலையில் , அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் இரு வேட்பாளர்கள் இன்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.

தோளில் தட்டி நலம் விசாரித்த பிரதமர் மோடி! பூரித்துப்போன எடப்பாடி பழனிசாமி! ஏர்போர்ட் ருசிகரம்!

English summary

Tamilnadu minister Thangam Thennarasu about steps taken to stop Ganja sale in tamilnadu: (தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் ரம்மி குறித்து புதிய சட்டம்) Thangam Thennarasu says law and order is best in DMK rule.