பஞ்சமி நிலத்தில் முரசொலி? அவதூறாக பேசியதாக எல்.முருகன் மீது வழக்கு.. நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவு

சென்னை : பட்டியலின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் முரசொலி அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என கூறிய மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலத்தில் திமுகவின் முரசொலி அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய இணையமைசர் எல். முருகன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்

இதற்கு முன்னதாக பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் இதே கருத்தை தெரிவித்திருந்த நிலையில், இது தமிழகம் முழுவதும் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

The Chennai Special Court has directed Union Home Minister L Murugan to appear in person and explain that the Murasoli Foundation has been set up in a place reserved for the sc st people.