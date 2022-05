எங்க அண்ணன் தான் எம்பி! தொண்டர்களை தூண்டி பல்ஸ் பார்க்கும் ‘தலைகள்’! என்ன தான் நடக்குது அதிமுகவில்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை திமுக வெளியிட்டுள்ள நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியலை இன்னும் வெளியிடாமல் உள்ளது. இதனால் தாங்கள் தான் அதிமுக வேட்பாளர்கள் என அதிமுகவின் சில முக்கிய புள்ளிகள் தொண்டர்கள் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகளைப் பரப்பி வருவது அதிமுகவில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் உட்பட 15 மாநிலங்களில் ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை காலியாகவிருக்கும் 57 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்கு வரும் ஜூன் 10-ம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 24ஆம் தேதி தொடங்கி 3ஆம் தேதி முடிவடையும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

ராஜ்யசபா எம்.பி. பதவிகளுக்கான தேர்தல்- இன்று வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடக்கம்- அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார்?

English summary

While the DMK has released the list of candidates for the rajya shaba elections, the AIADMK has not yet released the list of candidates. Thus some of the leaders of the AIADMK as they are the AIADMK candidates are spreading the news on social media through volunteers which has caused confusion in the AIADMK.